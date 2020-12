É quasi Natale e non so ancora che zona mettermi! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) É quasi Natale e non so ancora che zona mettermi: si potrebbe riassumere con una battuta l’interrogativo di molti italiani che non sanno ancora se ci sarà il lockdown natalizio oppure se l’Italia sarà in zona arancione. Una decisione in merito alla stretta di Natale non arrivera’ prima di giovedi’ mattina, se non addirittura nel week end. Con un nuovo Dpcm. Prima ci sara’ un confronto con i governatori (per chiudere il piano vaccini), poi e’ probabile che si tenga una conferenza Stato-regioni. Le regioni piu’ ‘attenzionate’ sono Veneto, Puglia e Sardegna. Dove l’Rt e’ ancora alto. L’obiettivo e’ arrivare a 6-7mila casi al giorno, anche per permettere il tracciamento. Quali sono le ipotesi per le restrizioni? Le spiega il Corriere: La ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ée non sochemettermi: si potrebbe riassumere con una battuta l’interrogativo di molti italiani che non sannose ci sarà il lockdown natalizio oppure se l’Italia sarà inarancione. Una decisione in merito alla stretta dinon arrivera’ prima di giovedi’ mattina, se non addirittura nel week end. Con un nuovo Dpcm. Prima ci sara’ un confronto con i governatori (per chiudere il piano vaccini), poi e’ probabile che si tenga una conferenza Stato-regioni. Le regioni piu’ ‘attenzionate’ sono Veneto, Puglia e Sardegna. Dove l’Rt e’alto. L’obiettivo e’ arrivare a 6-7mila casi al giorno, anche per permettere il tracciamento. Quali sono le ipotesi per le restrizioni? Le spiega il Corriere: La ...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - SalernoSal : Parlo di Roma: troppo. Sembra quasi un Natale normale: strade piene, negozi pieni, bar pieni... basteranno le mascherine? - Avvenire_Nei : Sarà un #Natale difficile, visto quasi in tono minore, con la tentazione di cedere all'idea che sarà alla fine un n… - titi_il : @ladydd69 @LaStampa Il Sol Invictus non c'entra nulla col Natale. E' una festa fasulla inventata da Aureliano quasi… - verderameblu : Questo sarà il primo Natale che trascorro senza la mia famiglia. La piccola, sgangherata e quasi interamente compos… -

Ultime Notizie dalla rete : quasi Natale CORONAVIRUS: DECRETO NATALE, ITALIA quasi in LOCKDOWN fino alla BEFANA. Le REGOLE, i DIVIETI e le DEROGHE, VIDEO iLMeteo.it Un supermercato val bene una messa, i segni nel cielo e le ipocrisie di Natale

Ci sono altri segni nella notte del nostro Natale di confinamento ... Ma cosa era preferibile? Lasciare un luogo quasi “sacro” per la nostra storia a un destino provvisorio, di volta in volta affidato ...

Bari, badante dell'Est rimasta senza lavoro si «reinventa» escort

Non avevano quasi più soldi per vivere e allora mi sono aggrappata ... oltre il +79% in più rispetto al giorno di Natale. Quest’anno i dati evidenziano il prevedibile calo degli annunci su tutti i ...

Ci sono altri segni nella notte del nostro Natale di confinamento ... Ma cosa era preferibile? Lasciare un luogo quasi “sacro” per la nostra storia a un destino provvisorio, di volta in volta affidato ...Non avevano quasi più soldi per vivere e allora mi sono aggrappata ... oltre il +79% in più rispetto al giorno di Natale. Quest’anno i dati evidenziano il prevedibile calo degli annunci su tutti i ...