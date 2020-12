Divi & serie tv | Tanti auguri a Theo James

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)dore PeterKinnaird Taptiklis, più comunemente noto come, spegne oggi 34 candeline. L’attore e cantante inglese è nato ad Oxford nel 1984 ed è principalmente noto per essere stato co-protagonista della saga di Divergent, a cui è arrivato dopo essersi fatto un nome grazie alla gavetta nelletelevisive. Il cinema di: dalla saga Divergent in poi Amante del teatro, forma d’arte con cui è cresciuto calcando i palcoscenici dal 2007 al 2009, debutta al cinema col film Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, scritto e diretto dal maestro Woody Allen. Nel 2011 prende parte prima a Finalmente maggiorenni, e poi ad Underworld – Il risveglio assieme a Kate Beckinsale (inoltre parteciperà, stavolta da co-protagonista, anche al sequel, ...

