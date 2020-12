Cristina commenta l’atteggiamento di Dayane Mello verso il suo fidanzato Francesco Oppini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, i fan del Grande Fratello VIP potranno leggere una lunga intervista fatta a Francesco Oppini e a Cristina Tomasini che, finalmente, si godono la vita di coppia insieme, dopo la fine del gioco per il figlio di Alba Parietti. Francesco ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 per diversi motivi e tra gli altri, anche la voglia di passare più tempo con Cristina. Era grande la mancanza della sua fidanzata e tanta la voglia di rivederla. A un paio di settimane dalla scelta di Francesco Oppini, Cristina racconta ai giornalisti della rivista Chi quello che ha provato vedendo il suo fidanzato placcato in modo pericoloso da Dayane Mello. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, i fan del Grande Fratello VIP potranno leggere una lunga intervista fatta ae aTomasini che, finalmente, si godono la vita di coppia insieme, dopo la fine del gioco per il figlio di Alba Parietti.ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 per diversi motivi e tra gli altri, anche la voglia di passare più tempo con. Era grande la mancanza della sua fidanzata e tanta la voglia di rivederla. A un paio di settimane dalla scelta diracconta ai giornalisti della rivista Chi quello che ha provato vedendo il suoplaccato in modo pericoloso da. La ...

