Coronavirus nella Bergamasca Curva in discesa da 5 settimane - I dati

I dati dei tamponi. Prosegue diffuso il calo dei contagi. La tendenza viene «frenata» nell'area trevigliese

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nella Coronavirus oggi. Conte: 10-15 milioni di vaccinati nella primavera 2021. Eurocamera approva definitivamente bilancio il Ue Il Sole 24 ORE Coronavirus, 17.572 nuovi casi e 680 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i contagi in Italia. Sono 17.572 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 14.844 positivi registrati nelle 24 ore precedenti. In calo i decessi, sono 680 (ieri erano stati 846) ...

Coronavirus: niente vertice stasera, rinviata Conte-capidelegazione

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Non si terrà una nuova riunione del premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza in serata, come era stato ventilato nelle scorse ore. L’incontro sulle misu ...

