Coronavirus: Conte, 'dura prova, sta acuendo fragilità e disparità esistenti' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il periodo particolarmente complesso che stiamo vivendo ha messo a dura prova tutti noi, sta acuendo le fragilità, le disuguaglianze , le disparità esistenti". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato. Il presidente del Consiglio si sofferma anche sulla durissima prova del lockdown, ancor più difficile per i disabili e le loro famiglie. "Le iniziative governative non bastano - afferma ricordando quanto fatto dall'esecutivo - sarebbero state sempre carenti se non ci fosse stata la capacità di adattamento delle persone con disabilità e le loro famiglie e il supporto delle comunità locali. A tutti loro va la nostra riconoscenza per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il periodo particolarmente complesso che stiamo vivendo ha messo atutti noi, stale, le disuguaglianze , le". Così il premier Giuseppe, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato. Il presidente del Consiglio si sofferma anche sulla durissimadel lockdown, ancor più difficile per i disabili e le loro famiglie. "Le iniziative governative non bastano - afferma ricordando quanto fatto dall'esecutivo - sarebbero state sempre carenti se non ci fosse stata la capacità di adattamento delle persone con disabilità e le loro famiglie e il supporto delle comunità locali. A tutti loro va la nostra riconoscenza per la ...

