Circolo Imprese, Formazienda e Gi Group, più flessibilità e formazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Labitalia) - Più flessibilità per le Imprese e più formazione per i lavoratori per garantire l'occupazione nella fase post emergenza sanitaria. È la strategia emersa nel corso del confronto dal titolo ‘La sfida del lavoro dopo il Covid' organizzato ieri dal Circolo delle Imprese. Dopo l'introduzione del presidente Alessandro Fiorentino, tra i fondatori di una rete di aziende che operano prevalentemente nel Nord-Ovest, hanno preso la parola il presidente di Adapt, Emmanuele Massagli, l'imprenditore Antonio Bonardo, a capo di Gi Group, il direttore di Formazienda, Rossella Spada. Ha moderato il giornalista Luca Rampazzo, capo redattore del quotidiano economico 'L'Informatore'. Adapt è l'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Labitalia) - Piùper lee piùper i lavoratori per garantire l'occupazione nella fase post emergenza sanitaria. È la strategia emersa nel corso del confronto dal titolo ‘La sfida del lavoro dopo il Covid' organizzato ieri daldelle. Dopo l'introduzione del presidente Alessandro Fiorentino, tra i fondatori di una rete di aziende che operano prevalentemente nel Nord-Ovest, hanno preso la parola il presidente di Adapt, Emmanuele Massagli, l'imprenditore Antonio Bonardo, a capo di Gi, il direttore di, Rossella Spada. Ha moderato il giornalista Luca Rampazzo, capo redattore del quotidiano economico 'L'Informatore'. Adapt è l'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di ...

Roma, 16 dic. (Labitalia) - Più flessibilità per le imprese e più formazione per i lavoratori per garantire l'occupazione nella fase post emergenza sanitaria. È la stra ...

