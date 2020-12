Burgnich: “Gattuso per personalità mi ricorda Luisito Suarez, un dominatore” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Colonna dell’Inter di Helenio Herrera, per tre anni a fine carriera nel Napoli. Oggi Tarcisio Burgnich ha 81 anni e Repubblica lo ha intervistato prima di Inter-Napoli. Il grande difensore dice che l’Inter è favorita, e più organizzata. “Conte ha più esperienza. Sa come si vince un campionato, ed è un vantaggio non da poco. Anche se Gattuso mi piace moltissimo, per spirito e per carattere”. Ma Burgnich dice anche che il Gattuso giocatore gli ricorda Luisito Suarez: “Tecnicamente i due c’entrano poco, ma per personalità mi ricorda il nostro Luisito Suarez, che grazie alla sua personalità dominava il centrocampo”. E’ l’anno buono, dice, per scalzare la Juve, per la prima volta “al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Colonna dell’Inter di Helenio Herrera, per tre anni a fine carriera nel Napoli. Oggi Tarcisioha 81 anni e Repubblica lo ha intervistato prima di Inter-Napoli. Il grande difensore dice che l’Inter è favorita, e più organizzata. “Conte ha più esperienza. Sa come si vince un campionato, ed è un vantaggio non da poco. Anche semi piace moltissimo, per spirito e per carattere”. Madice anche che ilgiocatore gli: “Tecnicamente i due c’entrano poco, ma permiil nostro, che grazie alla suadominava il centrocampo”. E’ l’anno buono, dice, per scalzare la Juve, per la prima volta “al ...

