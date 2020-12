Bilancio, Rampelli: «Vi spiego i miei emendamenti sull’Eur. È un patrimonio dell’umanità» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “L’emendamento sull’Eur Spa non è campanilistico. Perché vuole tutelare l’architettura razionalista italiana. Così come non potrebbe dirsi campanilistica una proposta di valorizzazione dell’architettura rinascimentale a Firenze“. Fabio Rampelli illustra così uno dei suoi due emendamenti alla legge di Bilancio sulla tutela della cittadella razionalistica della Capitale. Rampelli: è l’Eur è patrimonio universale, non di Roma “L’Esposizione Universale E42 è patrimonio dell’umanità. Non attiene a un territorio circoscritto. L’Eur – spiega il vicepresidente della Camera- rappresenta un gioiello urbanistico e amministrativo. Messo in crisi dalla realizzazione, voluta da Veltroni, di un ‘palloide’ tutto ferro e vetro”. Il parlamentare di FdI si riferisce alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “L’emendamentoSpa non è campanilistico. Perché vuole tutelare l’architettura razionalista italiana. Così come non potrebbe dirsi campanilistica una proposta di valorizzazione dell’architettura rinascimentale a Firenze“. Fabioillustra così uno dei suoi duealla legge disulla tutela della cittadella razionalistica della Capitale.: è l’Eur èuniversale, non di Roma “L’Esposizione Universale E42 è. Non attiene a un territorio circoscritto. L’Eur – spiega il vicepresidente della Camera- rappresenta un gioiello urbanistico e amministrativo. Messo in crisi dalla realizzazione, voluta da Veltroni, di un ‘palloide’ tutto ferro e vetro”. Il parlamentare di FdI si riferisce alla ...

