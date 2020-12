Barcellona, per la dirigenza si punta a Marc Overmars: i dettagli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo quanto riferito da AS, il Barcellona per la propria dirigenza punta con decisione a Marc Overmars. I dettagli Secondo quanto riferito da AS, il Barcellona per la propria dirigenza punta con decisione a Marc Overmars. L’olandese è uno dei direttori sportivi più apprezzati in Europa e a giugno lascerà l’Ajax per motivi personali. Nelle scorse settimane si è parlato con decisione di un suo possibile approdo in Premier League, in particolare all’Arsenal, ma i rapporti tra Overmars e il Barcellona sono ottimi, come dimostrano le trattative intrattenute dai catalani con l’Ajax per il recente passaggio in bluagrana di Frenkie De Jong e Sergino Dest. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo quanto riferito da AS, ilper la propriacon decisione a. ISecondo quanto riferito da AS, ilper la propriacon decisione a. L’olandese è uno dei direttori sportivi più apprezzati in Europa e a giugno lascerà l’Ajax per motivi personali. Nelle scorse settimane si è parlato con decisione di un suo possibile approdo in Premier League, in particolare all’Arsenal, ma i rapporti trae ilsono ottimi, come dimostrano le trattative intrattenute dai catalani con l’Ajax per il recente passaggio in bluagrana di Frenkie De Jong e Sergino Dest. Leggi su ...

bonucci_leo19 : Vittoria importante per dare continuità dopo Barcellona. Questa Juve ha un’Anima e oggi l’abbiamo dimostrato. Adess… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - OptaPaolo : 2 - Per la prima volta nella sua storia il Barcellona ha subito due gol nel corso dei primi 20 minuti di gioco in u… - JPeppp : @ScorpioFDB1981 Forse non hai capito che in questo periodo le squadre hanno difficoltà a pagare gli stipendi, tante… - sportli26181512 : Jerry Bengtson, mascherina dall'Honduras per eliminare Henry: L'attaccante honduregno supera i Montreal Impact alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona per Iniesta, infortunio shock in Giappone: torna a Barcellona a operarsi Corriere dello Sport.it Chi è Gonzalo Villar, lo spagnolo che ha conquistato la Roma e Fonseca

Roma-Torino di questa sera sarà una gara fondamentale per i giallorossi. Fonseca dovrà dare seguito all'ottimo risultato e alla prestazione sontuosa di Bologna. E per il farlo, il tecnico portoghese ...

Tornano di moda le cuccette: al via il potenziamento della rete tra gli Stati europei

Il servizio verrà rilanciato nei prossimi due anni e si punta a creare con nuove tratte di treni notturni per viaggiare tra Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Francia e Spagna ...

Roma-Torino di questa sera sarà una gara fondamentale per i giallorossi. Fonseca dovrà dare seguito all'ottimo risultato e alla prestazione sontuosa di Bologna. E per il farlo, il tecnico portoghese ...Il servizio verrà rilanciato nei prossimi due anni e si punta a creare con nuove tratte di treni notturni per viaggiare tra Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Francia e Spagna ...