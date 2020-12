Arsenal-Southampton | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'di Arteta ha perso le ultime quattro partite casalinghe e cercherà di interrompere la striscia negativa contro una squadra in gran forma, ildi Hasenhuttl. Ecco le scelte definitive dei due allenatori:(3-4-3): Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Maitland-Niles, Ceballos, Elneny, Saka; Pepe, Nketiah, Aubameyang. All. Arteta.(4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Vestergaard, Bednarek, Bertrand; Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Walcott; Ings, Adams. All. Hasenhuttl.