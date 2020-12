Amici 20, La produzione reputa non idonee le pulizie fatte in casona e chiede ai ragazzi di scegliere tre di loro da mandare in sfida (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante il primo daytime delle ore 16:10 di oggi, mercoledì sedici dicembre, andato in onda su Canale Cinque, abbiamo assistito ad una incursione vocale da parte della conduttrice di Amici 20 Maria De Filippi. La produzione ha chiesto alla moglie di Maurizio Costanzo di esortare gli allievi del talent show nel fare le pulizie, perché la casona sembra essere ridotta in condizioni pietose. La presentatrice anche di ‘Uomini e Donne’ ha comunicato questo ai ragazzi della scuola che si sono messi subito all’opera. Il tempo che è stato concesso ai ragazzi per pulire e sistemare gli ambienti che condividono sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro era di quattro ore. La produzione di Amici 20, una volta trascorso il periodo, ha fatto il suo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante il primo daytime delle ore 16:10 di oggi, mercoledì sedici dicembre, andato in onda su Canale Cinque, abbiamo assistito ad una incursione vocale da parte della conduttrice di20 Maria De Filippi. Laha chiesto alla moglie di Maurizio Costanzo di esortare gli allievi del talent show nel fare le, perché lasembra essere ridotta in condizioni pietose. La presentatrice anche di ‘Uomini e Donne’ ha comunicato questo aidella scuola che si sono messi subito all’opera. Il tempo che è stato concesso aiper pulire e sistemare gli ambienti che condividono sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro era di quattro ore. Ladi20, una volta trascorso il periodo, ha fatto il suo ...

