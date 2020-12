“A Uomini e Donne…”. Elisabetta Gregoraci ancora single dopo il GF Vip: “Non c’è altra scelta” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anche fuori dal GF Vip Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. Fuori si fa per dire, anche perché solo qualche giorno fa, nel corso dell’ultima diretta del reality, è tornata nella Casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli. E a quanto pare i due “amici speciali” si sono finalmente chiariti e riappacificati dopo le polemiche seguite all’uscita di lei. Ora Eli ha rilasciato un’intervista fiume a Chi, dove ha parlato anche di quanto il GF Vip sia stato importante e quanto l’abbia aiutata a far scoprire lati del suo carattere sconosciuti al pubblico: “È un’esperienza che ti cambia ti fortifica, ti rende più consapevole di alcune cose e ti mette a dura prova per altre. Ti costringe a fare un bilancio della tua vita e, sicuramente, sono cambiata: mi sento più forte, ma anche più fragile”, le parole di Eli. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anche fuori dal GF Vipcontinua a far parlare di sé. Fuori si fa per dire, anche perché solo qualche giorno fa, nel corso dell’ultima diretta del reality, è tornata nella Casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli. E a quanto pare i due “amici speciali” si sono finalmente chiariti e riappacificatile polemiche seguite all’uscita di lei. Ora Eli ha rilasciato un’intervista fiume a Chi, dove ha parlato anche di quanto il GF Vip sia stato importante e quanto l’abbia aiutata a far scoprire lati del suo carattere sconosciuti al pubblico: “È un’esperienza che ti cambia ti fortifica, ti rende più consapevole di alcune cose e ti mette a dura prova per altre. Ti costringe a fare un bilancio della tua vita e, sicuramente, sono cambiata: mi sento più forte, ma anche più fragile”, le parole di Eli. (Continua ...

CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - matteosalvinimi : ... Legalità tanto cara al marito. Un ricordo commosso per Pasquale e un pensiero alla sua famiglia e a tutte le do… - IboCelikkolLat : RT @Macry79: #DogdugunEvKaderindir Una storia contro la violenza sulle donne con insegna solo alle donne di scappare ma agli uomini di non… - DanielaBartole1 : @lageloni In effetti i nani e le ballerine attraggono di più degli approfondimenti. Basta guardare gli indici d’asc… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne… : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie