Zingaretti: da Regione Lazio 51 mln a fondo perduto (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attivita’ economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attivita’ nei mesi scorsi. Lo prevede ‘Ristoro Lazio Irap’, il provvedimento approvato oggi dalla Giunta Regionale del Lazio, presieduta da Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente, Daniele Leodori, e con l’assessora al Bilancio, Alessandra Sartore Fondi che vanno ad aggiungersi a quelli gia’ stanziati negli ultimi 3 mesi: 15 milioni di indennizzi una tantum e a fondo perduto a titolari di licenze di taxi o di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Dalla51 milioni di euro aper sostenere le micro, piccole e medie attivita’ economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attivita’ nei mesi scorsi. Lo prevede ‘RistoroIrap’, il provvedimento approvato oggi dalla Giunta Regionale del, presieduta da Nicola, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente, Daniele Leodori, e con l’assessora al Bilancio, Alessandra Sartore Fondi che vanno ad aggiungersi a quelli gia’ stanziati negli ultimi 3 mesi: 15 milioni di indennizzi una tantum e aa titolari di licenze di taxi o di ...

LavoroLazio_com : Zingaretti: '51 milioni a fondo perduto per le imprese, anche 1,5 milioni per gli ambulanti' Dalla Regione 51 milio… - Rietilife : Dalla Regione 51milioni a fondo perduto per le aziende, Zingaretti: 'Intervento significativo' | Ecco i settori -… - Patt16889426 : @luigidimaio @Montecitorio @F_DUva @Roberto_Fico E quelli buttati in mascherine fatte dalla fiat di cattiva qualità… - quaquaraqua6 : Deve andare avanti soprattutto per la trasparenza. Dove sono i contratti stipulati da Arcuri? E l'appalto per le ma… - ldigiov : RT @enricodangelo10: @borghi_claudio C è anche il parametro se il presidente della regione si chiama zingaretti o è uno di cdx che il gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Regione ZINGARETTI: 4.4 MLN EURO PER CONTRASTO ALL'USURA E SOSTEGNO ALLE VITTIME DURANTE PANDEMIA Regione Lazio La Regione vara Ristoro Lazio Irap, 51 milioni a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese

Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata d ... Lazio: 51 mln a fondo perduto imprese, anche 1,5 mln per gli ambulanti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività economiche appartenenti a settori pa ... Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata d ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività economiche appartenenti a settori pa ...