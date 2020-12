Verifica di governo, Conte: “Troveremo la formula per rilanciare azione governo” (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Quando completerò questo confronto lo riassumerò, dobbiamo ai cittadini la massima trasparenza. Sono stati posti problemi politici. Il governo ha la responsabilità di andare avanti, ma può farlo a determinate condizioni, avendo chiari obiettivi comuni e spirito di coesione e solidarietà. Non possiamo galleggiare, nessuno vuole riscaldare poltrone“. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’evento streaming Alfabeto del futuro, sulla Verifica di governo che si sta svolgendo in questi giorni. “Io non voglio disperdere energie rispetto a impegno di governo, ma ci deve essere questo passaggio perché dobbiamo raccogliere tutte le istanze. Troveremo la formula per rilanciare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Quando completerò questo confronto lo riassumerò, dobbiamo ai cittadini la massima trasparenza. Sono stati posti problemi politici. Ilha la responsabilità di andare avanti, ma può farlo a determinate condizioni, avendo chiari obiettivi comuni e spirito di coesione e solidarietà. Non possiamo galleggiare, nessuno vuole riscaldare poltrone“. Così il premier Giuseppe, intervenendo all’evento streaming Alfabeto del futuro, sulladiche si sta svolgendo in questi giorni. “Io non voglio disperdere energie rispetto a impegno di, ma ci deve essere questo passaggio perché dobbiamo raccogliere tutte le istanze.laper...

