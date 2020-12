Vende giochi per console, ma è una truffa: denunciato 33enne di Baiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa. Nel corso delle accurate indagini, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del predetto che aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito di annunci online, la vendita di giochi per console a prezzi vantaggiosi. L’acquirente, convinto si trattasse di un buon affare, non esitava a versare la somma pattuita mediante ricarica su carta prepagata. Ma una volta incassato il denaro il fittizio venditore faceva perdere le proprie tracce. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihannoalla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di. Nel corso delle accurate indagini, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del predetto che aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito di annunci online, la vendita dipera prezzi vantaggiosi. L’acquirente, convinto si trattasse di un buon affare, non esitava a versare la somma pattuita mediante ricarica su carta prepagata. Ma una volta incassato il denaro il fittizio venditore faceva perdere le proprie tracce. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è ...

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa. Nel corso delle accurate indagini ...

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa. Nel corso delle accurate indagini ...