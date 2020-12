Vaccino Pfizer, Speranza: “Ema anticipi il via libera”. Fonti Ue: “Verso l’approvazione prima di Natale” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il via libera al Vaccino anti-Covid in Europa potrebbe arrivare già prima di Natale. Diverse Fonti, citate dall’Ansa e dalla Bild, spiegano infatti che l’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) dovrebbe essere anticipata rispetto alla data ultima, fissata per il 29 dicembre. Il tabloid tedesco cita un giorno preciso: il prossimo 23 dicembre, scrive, il Vaccino di Pfizer riceverà il via libera per essere distribuito nell’Unione europea. La notizia arriva nel giorno in cui lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto in una nota un’accelerazione nella procedura di autorizzazione: “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Il viaalanti-Covid in Europa potrebbe arrivare giàdi. Diverse, citate dall’Ansa e dalla Bild, spiegano infatti cheda parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) dovrebbe essere anticipata rispetto alla data ultima, fissata per il 29 dicembre. Il tabloid tedesco cita un giorno preciso: il prossimo 23 dicembre, scrive, ildiriceverà il viaper essere distribuito nell’Unione europea. La notizia arriva nel giorno in cui lo stesso ministro della Salute, Roberto, ha chiesto in una nota un’accelerazione nella procedura di autorizzazione: “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il ...

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto si possa procedere con le vaccinazioni". L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) anticiperà dal 29 al 23 dicembre l'autorizzazione alla distribuzione del vaccino contro il coronavirus.