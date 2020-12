Vaccino Pfizer accelera: quando via libera EMA? (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Potrebbero farsi più stretti i tempi per l’approvazione del Vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). L’agenzia europea per i medicinali ha spostato la data della sua riunione dal 29 al 21 dicembre “dopo aver ricevuto nuovi dati” sul Vaccino anti-coronavirus sviluppato e prodotto da Pfizer-BioNTech. “Il 21 dicembre è stata programmata una riunione straordinaria per arrivare ad una conclusione se possibile”, ha riferito l’EMA. Anche il Ministro della Salute Speranza aveva ribadito l’auspicio che “L’EMA, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il Vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Potrebbero farsi più stretti i tempi per l’approvazione delanti-Covid di-BionTech da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (). L’agenzia europea per i medicinali ha spostato la data della sua riunione dal 29 al 21 dicembre “dopo aver ricevuto nuovi dati” sulanti-coronavirus sviluppato e prodotto da-BioNTech. “Il 21 dicembre è stata programmata una riunione straordinaria per arrivare ad una conclusione se possibile”, ha riferito l’. Anche il Ministro della Salute Speranza aveva ribadito l’auspicio che “L’, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare ilBiontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni ...

RobTallei : La Bild scrive che l'EMA anticiperà al 23 dicembre l'approvazione del vaccino Pfizer. - trash_italiano : DOPO LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA, IL VACCINO PFIZER DA NEW YORK ?? #noneladurso - stebellentani : Il 23 dicembre l'Agenzia europea dovrebbe dare il via libera al vaccino Pfizer, e noi siamo da 48h a parlare di chi… - alinatede : RT @fedemello: Bild: Ema autorizzerà il vaccino Pfizer il 23 dicembre! Sei giorni guadagnati! Incrocio le dita sperando che saremo pronti. - smf_dc : RT @byoblu: La @US_FDA dice sì al vaccino della @pfizer, ma pubblica uno studio in cui vengono elencati gli effetti collaterali, tra i qual… -