Udinese Crotone 0-0 LIVE: Cordaz salva i rossoblù (Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Crotone si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Crotone 0-0 74? Tiro Pussetto – Grandissima risposta di Cordaz che nega il vantaggio all’Udinese 55? – Cambio nel Crotone – Prima sostituzione della partita con Eduardo Henrique che prende il posto di Riviere 53? – Le condizioni di De Paul – Continuano i problemi per De Paul, che ha chiesto una fasciatura alla coscia. 52? – Problemi per Reca – In campo lo staff medico del Crotone per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 74? Tiro Pussetto – Grandissima risposta diche nega il vantaggio all’55? – Cambio nel– Prima sostituzione della partita con Eduardo Henrique che prende il posto di Riviere 53? – Le condizioni di De Paul – Continuano i problemi per De Paul, che ha chiesto una fasciatura alla coscia. 52? – Problemi per Reca – In campo lo staff medico delper ...

gianlulosito : Io penso che se Giacomino fosse ancora qui tra noi, Udinese-Crotone sarebbe stata la degna erede di quello storico Pescara-Palermo. - Udinese_1896 : #UdineseCrotone 0-0 81' Doppio cambio per il Crotone: escono Petriccione e Messias, entrano Zanellato e Dragus #ForzaUdinese ???? - otiv_tmd3 : Non so se tifare Udinese o Crotone. Se a Marzo non mi trasferisco meglio che si salvi il Crotone, se me ne vado a… - RaffaeleDeSa : @Hsiwk_ La vera domanda è perché state guardando Udinese Crotone - DaniloDDL19 : Pensate se gli alieni arrivassero sulla terra completamente distrutta, umanità estinta, una steppa desolata e l'uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Crotone Udinese-Crotone 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport Visualizza la copertura completa su Google News Udinese Crotone 0-0 LIVE: Cordaz salva i rossoblù

Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ... PAGELLE UDINESE CROTONE Top e Flop

PAGELLE UDINESE CROTONE Top e Flop - L'Udinese proverà a prolungare la striscia di risultati positiva anche se dovrà affrontare il Crotone che ha recentemente trovato il primo successo ... Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...PAGELLE UDINESE CROTONE Top e Flop - L'Udinese proverà a prolungare la striscia di risultati positiva anche se dovrà affrontare il Crotone che ha recentemente trovato il primo successo ...