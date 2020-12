Torino, la linea dura di Cairo: 'I giocatori ora siano uomini' (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_it : #Torino, la linea dura di #Cairo: “I giocatori ora siano uomini” - GTT_Torino : La linea 4 dalle ore 20.30 riprende il regolare servizio - Daniele20052013 : La crisi infinita del Torino: Cairo sceglie la linea dura e ordina il ritiro punitivo - GTT_Torino : Linea 15 deviata Causa guasto tecnico in via Bertola- via San Tommaso la linea è deviata nella direzione Brissogne… - GTT_Torino : Linea 4 deviata Causa guasto tecnico in via Bertola- via San Tommaso la linea è deviata nella direzione Drosso. Da… -