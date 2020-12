Studenti disabili, 1 su 4 tagliato fuori dalla didattica a distanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ultimo rapporto Istat sul mondo della scuola offre un aggiornamento significativo (e preoccupante) sulla condizione tra i banchi degli alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici e svantaggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ultimo rapporto Istat sul mondo della scuola offre un aggiornamento significativo (e preoccupante) sulla condizione tra i banchi degli alunni contà, disturbi evolutivi specifici e svantaggi ...

Quanti sono i ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali? Gli alunni con disabilità iscritti negli istituti italiani nell’anno scolastico 2019-2020 sono circa 300 mila, pari al 3,5% della ... Trasporto per disabili: la Provincia di Sassari apre la gara

La Provincia di Sassari tramite gara intende affidare a 11 piccole imprese il servizio di trasporto degli studenti diversamente abili. In tutto 50 ragazzi, di cui 31 residenti a Sassari e 19 pendolari ... Quanti sono i ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali? Gli alunni con disabilità iscritti negli istituti italiani nell’anno scolastico 2019-2020 sono circa 300 mila, pari al 3,5% della ...La Provincia di Sassari tramite gara intende affidare a 11 piccole imprese il servizio di trasporto degli studenti diversamente abili. In tutto 50 ragazzi, di cui 31 residenti a Sassari e 19 pendolari ...