Striscia la Notizia, l’ex inviato Mingo condannato per i servizi truffa (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è conclusa una prima fase processuale relativa al controverso ex inviato di Striscia la Notizia Mingo, nome d’arte di Domenico De Pasquale che assieme al “buon Fabio” De Nunzio componeva l’iconica coppia del tg satirico. A Mingo erano contestati 10 servizi truffa, ed ora è arrivata la condanna in primi grado per 3 di questi. condannato Mingo, ex inviato Striscia La vicenda aveva suscitato parecchio clamore, anche perchè l’annuncio della sospensione di Fabio e Mingo era stata data direttamente dal Gabibbo, durante una puntata di Striscia del 2015. Alla coppia veniva contestato di aver inventato alcuni servizi del 2012-2013, ricreati tramite ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è conclusa una prima fase processuale relativa al controverso exdila, nome d’arte di Domenico De Pasquale che assieme al “buon Fabio” De Nunzio componeva l’iconica coppia del tg satirico. Aerano contestati 10, ed ora è arrivata la condanna in primi grado per 3 di questi., exLa vicenda aveva suscitato parecchio clamore, anche perchè l’annuncio della sospensione di Fabio eera stata data direttamente dal Gabibbo, durante una puntata didel 2015. Alla coppia veniva contestato di aver inventato alcunidel 2012-2013, ricreati tramite ...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - Agenzia_Ansa : Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia #ANSA - ottaviomartucci : Giuseppi e company, F.C.A. italo ringrazia. Striscia la notizia del 15.12.2020. #striscialanotizia #mascherine #fcaitaly - marcamoly : Appello accorato di Ezio Greggio ai ladri degli effetti personali di Paolo Rossi a Striscia la Notizia. #canale5… - patriziafloris6 : RT @ElioLannutti: 'Falsi servizi per Striscia la notizia': condannati l'ex inviato Mingo e la moglie -