“Sono tornato fratellì | è piaciuto lo scherzetto?” | l’influencer 1727 worldstar ricompare a una settimana dalla sua scomparsa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) “, èlo? Vimancato?”. Con queste parole, noto proprio per il suo intercalare in dialetto romanesco “”, ha rotto il silenzio e, unadopo la suaa farsi sentire sui social, confermando il sospetto di molti sul fatto che la sua assenza era solo l’ennesima trovata per ottenere più visibilità. Il giovane influencer romano ha pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero con questa didascalia provocatoria e poi, nelle sue stories, ha mostrato orgoglioso la propria casa e alcuni prodotti hi-tech appena acquistati: “Guarda che ho riportato dal mio viaggetto, ...