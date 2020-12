Piccolo: Raggi assicura disservizi con assembramenti in Metro (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “assembramenti stamattina alla Metro Anagnina. Indisponibilita’ treni? Mancanza di personale? Non e’ questo il modo di gestire il trasporto pubblico. @virginiaRaggi dovrebbe garantire sicurezza e servizi ai cittadini, ma ogni giorno dispensa degrado e inefficienza”. Cosi’ in un tweet la consigliera del pd capitolino Ilaria Piccolo. Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “stamattina allaAnagnina. Indisponibilita’ treni? Mancanza di personale? Non e’ questo il modo di gestire il trasporto pubblico. @virginiadovrebbe garantire sicurezza e servizi ai cittadini, ma ogni giorno dispensa degrado e inefficienza”. Cosi’ in un tweet la consigliera del pd capitolino Ilaria

LightYagamiJP : La situazione è questa, un GRB parte da una supernova a 1000 anni luce di distanza con un diametro davvero piccolo.… - nculamamt : noi sotto i raggi di un ombrello piegato dal vento, troppo piccolo per starci in due - forestale82 : RT @virginiaraggi: Oggi, nel mercato in via dell’Appagliatore a Ostia, abbiamo attivato una nuova macchinetta mangiaplastica per la raccolt… - Francesco020165 : RT @virginiaraggi: Oggi, nel mercato in via dell’Appagliatore a Ostia, abbiamo attivato una nuova macchinetta mangiaplastica per la raccolt… - MuredduGiovanni : RT @saraosalvatore: Raggi e Roma. nel mio quartiere la raccolta della Plastica non si sta facendo da due settimane e l'umido da due turni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo Raggi Roma, Piccolo(Pd): con Raggi ancora assembramenti metro Anagnina askanews Zona economica esclusiva in Adriatico. Conte convoca un summit a tre a Venezia

Croazia, Italia e Slovenia difenderanno importanti interessi di pesca, ambiente e gestione del diritto della nvigazione ... Raggi difende la ciclabile di Gregorio VII: “Così insegnanti e bambini vanno a scuola in bici”

La Sindaca pubblica la lettera di un maestro di una scuola alle spalle del Vaticano: "Rastrelliere piene, abbiamo cambiato il quartiere". Nelle settimane scorse dure polemiche sul tracciato all'ombra ... Croazia, Italia e Slovenia difenderanno importanti interessi di pesca, ambiente e gestione del diritto della nvigazione ...La Sindaca pubblica la lettera di un maestro di una scuola alle spalle del Vaticano: "Rastrelliere piene, abbiamo cambiato il quartiere". Nelle settimane scorse dure polemiche sul tracciato all'ombra ...