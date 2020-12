Niente mascherina in classe, lo dice la maestra: “Muoiono solo i vecchi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Una vicenda che ha fatto molto discutere in città. Una maestra che in classe vieta la mascherina per gli alunni. Scuola Treviso (Facebook)Qualcosa di strano succedeva in una scuola primaria di Treviso, i bambini ci capivano per la verità poco. A casa ricevevano alcune indicazioni, in tv passavano le stesse indicazioni, ma a scuola no, la maestra la pensava diversamente. Qualcosa stava succedendo sotto gli occhi di tutto ma nessuno ancora lo sapeva. Poi qualche bambino ha parlato con i propri genitori ed ecco che il caso, giustamente, è di ventato di dominio pubblico. La maestra, aveva di fatto, vietato ai bambini di indossare la mascherina in classe. Qualcosa di insolito, si direbbe, ed infatti di sicuro qualche bambino ci avrà capito poco. La ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Una vicenda che ha fatto molto discutere in città. Unache invieta laper gli alunni. Scuola Treviso (Facebook)Qualcosa di strano succedeva in una scuola primaria di Treviso, i bambini ci capivano per la verità poco. A casa ricevevano alcune indicazioni, in tv passavano le stesse indicazioni, ma a scuola no, lala pensava diversamente. Qualcosa stava succedendo sotto gli occhi di tutto ma nessuno ancora lo sapeva. Poi qualche bambino ha parlato con i propri genitori ed ecco che il caso, giustamente, è di ventato di dominio pubblico. La, aveva di fatto, vietato ai bambini di indossare lain. Qualcosa di insolito, si direbbe, ed infatti di sicuro qualche bambino ci avrà capito poco. La ...

