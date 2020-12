Milano, centinaia di persone in coda per un pezzo di pane | video (Di martedì 15 dicembre 2020) coda interminabile di persone in attesa del loro turno per ricevere qualcosa da mangiare. persone che a causa della crisi economica sono ormai in ginocchio. Questa è l'altra faccia della città: c'era chi ieri creava assembramenti in piazza duomo e chi si metteva pazientemente in fila per un pezzo di pane. La ONLUS di viale Toscana è un'organizzazione laica, apolitica e senza scopo di lucro che, dal 1898 offre da mangiare alle fasce più povere della popolazione. Guarda tutti i video Code Per Mangiare Covid NoneCovid Cervinia Code Assembramenti NoneCode Supermercato Notte Cronavirus Nel centro e nel sud Italia, dopo il messaggio del Premier Conte ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020)interminabile diin attesa del loro turno per ricevere qualcosa da mangiare.che a causa della crisi economica sono ormai in ginocchio. Questa è l'altra faccia della città: c'era chi ieri creava assembramenti in piazza duomo e chi si metteva pazientemente in fila per undi. La ONLUS di viale Toscana è un'organizzazione laica, apolitica e senza scopo di lucro che, dal 1898 offre da mangiare alle fasce più povere della popolazione. Guarda tutti iCode Per Mangiare Covid NoneCovid Cervinia Code Assembramenti NoneCode Supermercato Notte Cronavirus Nel centro e nel sud Italia, dopo il messaggio del Premier Conte ...

