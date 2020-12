Massimo Boldi pronto a scendere in politica: «Mi ricandiderei, ma non con la Lega» (Di martedì 15 dicembre 2020) Massimo Boldi, oggi 15 Dicembre 2020, è stato ospite del programma di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”. L’artista ha rilasciato una lunga intervista e tra i vari argomenti trattati anche quello della politica. Massimo Boldi sarebbe pronto a ricandidarsi come sindaco di Milano nelle prossime comunali. Dunque l’attore sarebbe disposto a cambiare mestiere e a scendere in politica. Però Boldi non è disposto a schierarsi con nessuno dei vari partiti. Nel frattempo, mentre riflette su questa difficile decisione, si gode il successo del suo ultimo lavoro cinematografico. Da domenica 13 Dicembre 2020 Massimo Boldi e il suo colLega Christian De Sica sono su tutte le più famose piattaforme ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020), oggi 15 Dicembre 2020, è stato ospite del programma di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”. L’artista ha rilasciato una lunga intervista e tra i vari argomenti trattati anche quello dellasarebbea ricandidarsi come sindaco di Milano nelle prossime comunali. Dunque l’attore sarebbe disposto a cambiare mestiere e ain. Perònon è disposto a schierarsi con nessuno dei vari partiti. Nel frattempo, mentre riflette su questa difficile decisione, si gode il successo del suo ultimo lavoro cinematografico. Da domenica 13 Dicembre 2020e il suo colChristian De Sica sono su tutte le più famose piattaforme ...

