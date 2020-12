Legambiente, il comune di Baronissi premiato tra i comuni ‘ricicloni’ (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Baronissi con l’83% di raccolta differenziata è l’unico comune “Rifiuti Free” della provincia di Salerno tra le città oltre i 15mila abitanti. Questo pomeriggio, nel corso dell’EcoForum 2020, Legambiente Campania ha premiato il comune di Baronissi (presente all’appuntamento on line l’assessore all’ambiente Alfonso Farina) per la capacità di contenimento della produzione di rifiuto secco indifferenziato. Sono comuni Rifiuti Free di Legambiente quelli dove la raccolta differenziata funziona correttamente ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. Per i comuni oltre i 15mila abitanti, in Campania, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –con l’83% di raccolta differenziata è l’unico“Rifiuti Free” della provincia di Salerno tra le città oltre i 15mila abitanti. Questo pomeriggio, nel corso dell’EcoForum 2020,Campania haildi(presente all’appuntamento on line l’assessore all’ambiente Alfonso Farina) per la capacità di contenimento della produzione di rifiuto secco indifferenziato. SonoRifiuti Free diquelli dove la raccolta differenziata funziona correttamente ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. Per ioltre i 15mila abitanti, in Campania, ...

FFatone : RT @LegambienteLab: ?? Work in progress! #LIFEblueLakes Inquinamento da #microplastiche nelle acque interne: proposte per un'azione comune.… - Fedecolucci : RT @LegambienteLab: ?? Work in progress! #LIFEblueLakes Inquinamento da #microplastiche nelle acque interne: proposte per un'azione comune.… - ENEAOfficial : RT @LegambienteLab: ?? Work in progress! #LIFEblueLakes Inquinamento da #microplastiche nelle acque interne: proposte per un'azione comune.… - LegambienteLab : ?? Work in progress! #LIFEblueLakes Inquinamento da #microplastiche nelle acque interne: proposte per un'azione com… - SergiOrsin : Oltre al @WWFitalia, che ne dicono @LipuOnlus, @Legambiente, @CAI150, @minambienteIT? In Abruzzo non si può fare tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Legambiente comune Legambiente per il bosco di Inno "Fermate il progetto-distributore" LA NAZIONE Legambiente, il comune di Baronissi premiato tra i comuni ‘ricicloni’

Salerno – Baronissi con l’83% di raccolta differenziata è l’unico comune “Rifiuti Free” della provincia di Salerno tra le città oltre i 15mila abitanti. Questo pomeriggio, nel corso dell’EcoForum 2020 ... Nessuno usa le mascherine del Ministero: a Vedano un progetto per riciclarle

Ogni giorno, secondo Legambiente, 44 tonnellate di mascherine finiscono nell'inceneritore, solo dalla scuola. E tra queste quelle del Ministero che spesso non vengono nemmeno usate ... Salerno – Baronissi con l’83% di raccolta differenziata è l’unico comune “Rifiuti Free” della provincia di Salerno tra le città oltre i 15mila abitanti. Questo pomeriggio, nel corso dell’EcoForum 2020 ...Ogni giorno, secondo Legambiente, 44 tonnellate di mascherine finiscono nell'inceneritore, solo dalla scuola. E tra queste quelle del Ministero che spesso non vengono nemmeno usate ...