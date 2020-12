La Svezia vuole dotarsi di una moneta digitale (Di martedì 15 dicembre 2020) (Foto: Chesnot/Getty Images)La Svezia vuole essere il primo paese ad abbandonare il denaro fisico per una criptovaluta di stato. Con il forte input allo sviluppo delle monete elettroniche visto in tutto il mondo durante l’emergenza Covid-19, il paese nordico ha deciso di accelerare la transizione verso l’adozione di una corona digitale basata su protocolli di sicurezza sul modello di criptovalute come bitcoin, ethereum, ripple, ma a differenza di queste, che sono ispirate a un modello decentralizzato, supportata dallo Stato. Lo ha reso noto il ministro delle finanze svedese, Per Bolund, che secondo quanto riportato da Bloomberg, ha comunicato che una valutazione preliminare riguardo all’adozione della moneta elettronica si concluderà a novembre 2022 e sarà condotta da un insieme di esperti coordinati dalla parlamentare ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) (Foto: Chesnot/Getty Images)Laessere il primo paese ad abbandonare il denaro fisico per una criptovaluta di stato. Con il forte input allo sviluppo delle monete elettroniche visto in tutto il mondo durante l’emergenza Covid-19, il paese nordico ha deciso di accelerare la transizione verso l’adozione di una coronabasata su protocolli di sicurezza sul modello di criptovalute come bitcoin, ethereum, ripple, ma a differenza di queste, che sono ispirate a un modello decentralizzato, supportata dallo Stato. Lo ha reso noto il ministro delle finanze svedese, Per Bolund, che secondo quanto riportato da Bloomberg, ha comunicato che una valutazione preliminare riguardo all’adozione dellaelettronica si concluderà a novembre 2022 e sarà condotta da un insieme di esperti coordinati dalla parlamentare ...

MicheleGuetta : La gente vive e vuole continuare a vivere succedeva anche durante le guerre, a maggior ragione per una 'pandemia' d… - MicheleGuetta : @pdnetwork @F_Boccia La gente vive e vuole continuare a vivere succedeva anche durante le guerre, a maggior ragione… - ondavorace : @SandraM0027 @GaIadhrim Infatti lei non sa nulla e non gliene frega nulla... lei vuole solo fare chiacchere da bar.… - ondavorace : @Bruno72513183 @googlenews Ma le ho fatto vedere che è un problema già presente nel 2016 senza covid, le ho mostrat… - ondavorace : @Joshuat81225249 @DiegoFusaro La saluto ricordandole che lei può pensare quello che vuole, continuare a leggere que… -