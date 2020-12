Inzaghi contro Inzaghi | a Benvento la Lazio punta a rinascere

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 dicembre 2020) La chiamata sarà arrivatale come ogni giorno. In questo caso però Simone e Filippo avranno mantenuto un velo di mistero sulle scelte di formazione, perché anche tra fratelli è necessario tenere qualche segreto in contesti come questo. Glisi troveranno uno di fronte all’altro questa sera allo stadio Vigorito, dove andrà in scena la sfida trae Benevento. Non è la prima volta che si incrociano in Serie A, non sarà di certo l’ultima. Ma ogni volta l’emozione è forte, soprattutto per papà Giancarlo, che non riesce mai a fare il tifo e spesso finisce la partita in pianto, sciolto dai ricordi. Di fronte si troveranno due squadre ferite, reduci da due sconfitte dolorose. Il Benevento si è arreso alla sfortunail Sassuolo, laè apparsa scarica ...