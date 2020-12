Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) BOLOGNA – Imballaggio ‘made in Bologna’ per il vaccino anti-covid di Pfizer, la cui distribuzione è già iniziata negli Usa con tre milioni di dosi spedite in tutto il Paese. A garantirne la sicurezza di imballaggio e di trasporto è Robopac, leader di mercato nel settore del fine linea del packaging e partner tecnologico del colosso americano.