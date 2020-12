Il Robot Aspirapolvere multifunzione | pulisce e ci spia

Leggi su panorama

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ormai nelle case di tantissimi di noi, isono una delle comodità e dei gadget più semplici, ma innovativi introdotti negli ultimi anni. Utilizzando un Sistema interno di tracciamento e di navigazione, ci basta premere on e questi si prendono cura di tutta la casa senza bisogno di alcun input. Ma tutta questa comodità e tutta questa tecnologia possono ritorcersi contro? D'altronde, esiste una regola "non scritta" che ci dice che ogni dispositivo dotato di software e hardware può essere in qualche modo hackerato. Nel caso delle aspirapolveri, per dimostrare questo concetto, un team di ricercatori statunitensi è riuscito a trasformare il piccolo elettrodomestico autonomo in un vero e proprio microfono per ascoltare tutto quello che succede all'interno della casa. I ricercatori dell'Università del Maryland sono ...