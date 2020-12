Il calcio francese sta fallendo per colpa delle tv, e lo Stato non lo aiuterà (Di martedì 15 dicembre 2020) “Esausto, disidratato e arenato, circondato da dune di sabbia e da un cielo senza nuvole, il sudore che si asciuga dalla fronte. La vista delle palme e di un lago scintillante in lontananza lampeggia e poi svanisce”. Così il Guardian descrive il miraggio del calcio francese, ridotto sul lastrico dalle tv e ora sull’orlo della bancarotta. Lo Stato ha già ampiamente detto che non aiuterà i club, tenendo un punto di serietà: “Non possiamo, nella vita lavorativa, correre rischi di questo tipo e poi chiamare lo Stato a fare da pompiere col denaro pubblico per coprire i costi”. La Ligue 1 è finita in un fosso targato Mediapro. La telecom spagnola che per poco non acquistò i diritti della Serie A nel 2018, quando l’allora Presidente di Lega Gaetano Miccichè respinse l’offerta perché ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) “Esausto, disidratato e arenato, circondato da dune di sabbia e da un cielo senza nuvole, il sudore che si asciuga dalla fronte. La vistapalme e di un lago scintillante in lontananza lampeggia e poi svanisce”. Così il Guardian descrive il miraggio del, ridotto sul lastrico dalle tv e ora sull’orlo della bancarotta. Loha già ampiamente detto che noni club, tenendo un punto di serietà: “Non possiamo, nella vita lavorativa, correre rischi di questo tipo e poi chiamare loa fare da pompiere col denaro pubblico per coprire i costi”. La Ligue 1 è finita in un fosso targato Mediapro. La telecom spagnola che per poco non acquistò i diritti della Serie A nel 2018, quando l’allora Presidente di Lega Gaetano Miccichè respinse l’offerta perché ...

