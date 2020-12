Governo: Leu, 'no giochi e giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti' (2) (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - "I cittadini, le imprese chiedono risposte - aggiunge il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro - abbiamo il dovere di darle. Bene confronto sulla gestione del Recovery Fund, bene il coinvolgimento di tutti" e un "sistema di monitoraggio e di controllo è necessario". Quanto alle misure sul Natale e la nuova stretta in arrivo, "noi chiaro fin dal primo giorno, che occorre seguire il principio di precauzione, la salute prima di tutto". Qualcuno chiede a De Petris come voteranno domani, quando in Aula ci saranno le mozioni sugli spostamenti tra Comuni durante le festività, "vediamo, fatemi andare al Senato..", taglia corto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - "I cittadini, le imprese chiedono risposte - aggiunge il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro - abbiamo il dovere di darle. Bene confronto sulla gestione del Recovery Fund, bene il coinvolgimento di tutti" e un "sistema di monitoraggio e di controllo è necessario". Quanto alle misure sul Natale e la nuova stretta in arrivo, "noi chiaro fin dal primo giorno, che occorre seguire il principio di precauzione, la salute prima di tutto". Qualcuno chiede a De Petris come voteranno domani, quando in Aula ci saranno le mozioni sugli spostamenti tra Comuni durante le festività, "vediamo, fatemial Senato..", taglia corto.

