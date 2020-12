GF Vip, Elisabetta Gregoraci rientra per dire ddio a Pierpaolo (Di martedì 15 dicembre 2020) Che cosa è accaduto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli?Dopo la discussione a distanza della scorsa settimana la showgirl è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip per dirgli una cosa molto importante. Elisabetta Gregoraci dice addio a Pierpaolo Pretelli. E lo fa entrando nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con il suo amico speciale della casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata del GF Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Che cosa è accaduto traPretelli?Dopo la discussione a distanza della scorsa settimana la showgirl èta nella casa del Grande Fratello Vip per dirgli una cosa molto importante.dice aPretelli. E lo fa entrando nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con il suo amico speciale della casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata del GF Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : La Porta Rossa si chiude alle spalle di Elisabetta... che effetto farà la sua essenza sui VIP rimasti in Casa?… - LaStampa : Grande Fratello Vip, Elisabetta scarica Pierpaolo: “La vita fuori è un’altra cosa” - LaStampa : Pioggia di critiche per Tommaso Zorzi: nel segreto del confessionale nomina l’amica Stefania Orlando. - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ ventiseiesima puntata: faccia a faccia in Casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che poi ric… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, ventiseiesima puntata: faccia a faccia in Casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che poi ri… -