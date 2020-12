Gessica Notaro, la decisione della Cassazione: confermata la condanna a 15 anni per Tavares (Di martedì 15 dicembre 2020) Sentenza e pena definitiva per Edson Tavares, l’ex compagno di Gessica Notaro, accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido. È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni. L’uomo era stato condannato dalla Corte di appello di Bologna il 15 novembre del 2018. I supremi giudici hanno respinto il ricorso della difesa dell’imputato come richiesto nella sua requisitoria, la sostituta procuratrice generale della Cassazione, Antonietta Picardi. Tavares è detenuto in carcere, condannato per l’agguato sotto casa della Notaro, avvenuto il 10 gennaio 2017 a Rimini, e per stalking, perpetrato per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Sentenza e pena definitiva per Edson, l’ex compagno di, accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido. È statadallalaa 15, cinque mesi e 20 giorni. L’uomo era statoto dalla Corte di appello di Bologna il 15 novembre del 2018. I supremi giudici hanno respinto il ricorsodifesa dell’imputato come richiesto nella sua requisitoria, la sostituta procuratrice generale, Antonietta Picardi.è detenuto in carcere,to per l’agguato sotto casa, avvenuto il 10 gennaio 2017 a Rimini, e per stalking, perpetrato per un ...

Corriere : Gessica Notaro, la condanna definitiva: 15 anni e 5 mesi a Tavares, l’uomo che la sfregiò - RaiNews : E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares… - fattoquotidiano : Gessica Notaro, la decisione della Cassazione: confermata la condanna a 15 anni per Tavares - clikservernet : Gessica Notaro, la decisione della Cassazione: confermata la condanna a 15 anni per Tavares - Noovyis : (Gessica Notaro, la decisione della Cassazione: confermata la condanna a 15 anni per Tavares) Playhitmusic - -