Fedez gioca a fare Babbo Natale E regala mille euro a 5 persone in difficoltà (Di martedì 15 dicembre 2020) A bordo della sua Lamborghini, il rapper Fedez ha vestito i panni di Babbo Natale girando Milano con cinque pacchetti regalo, ciascuno contenente 1000 euro in contanti. Il denaro era stato donato dai ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) A bordo della sua Lamborghini, il rapperha vestito i panni digirando Milano con cinque pacchetti regalo, ciascuno contenente 1000in contanti. Il denaro era stato donato dai ...

afrizox : RT @afrizox: @AllStarsLA C’è I’m?? Mindblown. A Povero 1 sì, a Povero 2 a tre metri di distanza non un centesimo. Così a caso, perché Pover… - CarlinoLuka : @davidiilterrone @fedemello Il contenuto è che Fedez gioca al novello Nerone mentre chi lo didende si definisce ter… - MauroATP : RT @afrizox: @AllStarsLA C’è I’m?? Mindblown. A Povero 1 sì, a Povero 2 a tre metri di distanza non un centesimo. Così a caso, perché Pover… - afrizox : @AllStarsLA C’è I’m?? Mindblown. A Povero 1 sì, a Povero 2 a tre metri di distanza non un centesimo. Così a caso, p… - semedisesamo : @Fedez voglio vedere Leo che ci gioca ora -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez gioca Fedez gioca a fare Babbo Natale E regala mille euro a 5 persone in difficoltà QUOTIDIANO.NET Fabio Volo attacca Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio”

Fabio Volo attacca Fedez dopo la polemica per la beneficenza effettuata dal rapper a cinque lavoratori di Milano. Fedez gira in Lamborghini a regalare soldi: la folla si indigna

La folla mormora perché Fedez ha usato la sua macchina personale ... Lo deve portare nella hall del Waldorf Astoria per gioco. Ma un gesto resta un gesto, anche in Lamborghini. Al mondo ci sono (o ... Fabio Volo attacca Fedez dopo la polemica per la beneficenza effettuata dal rapper a cinque lavoratori di Milano.La folla mormora perché Fedez ha usato la sua macchina personale ... Lo deve portare nella hall del Waldorf Astoria per gioco. Ma un gesto resta un gesto, anche in Lamborghini. Al mondo ci sono (o ...