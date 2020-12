Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico, a cui va la nostra solidarietà, si è riunito ieri e si è di nuovo riunito oggi, per un totale di una decina di ore a studiare andamenti, diagrammi, dati, dai quali trarrà la sofisticata analisi da porgere al governo: va tutto a rotoli. Dovete chiudere, dirà, poi scegliete voi il colore, rosso o arancione, a seconda di come s’abbina alla cravatta, e loro sceglieranno, con grande calma, e qui tocca un liberatorio atto di analitica populista: ce ne siamo accorti che va tutto a rotoli. Un sospetto sollevato dagli 846 morti di oggi, dai 491 di ieri, dai 484 di domenica, dai 649 di sabato, dai 761 di venerdì, e avanti di questo passo. Ma stiamo reggendo all’urto, dice Giuseppe Conte, e meglio di altri paesi, e gli va a genio di sbattere la testa contro il muro di sessantaseimila casse da morto, quante ne sono state riempite in dieci mesi, quante nessun paese ...