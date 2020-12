Cyberpunk 2077 potrebbe ottenere la modalità multiplayer nel 2023 (Di martedì 15 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 avrà un comparto multiplayer che, a detta di CD Projekt RED, sarà un vero gioco standalone, al pari di GTA Online e Red Dead Online. Inizialmente previsto per il 2022, a quanto pare lo studio di sviluppo sta "rivalutando" la sua uscita, che ora potrebbe essere programmata nel 2023. Parlando durante una teleconferenza del consiglio di amministrazione, il co-CEO Adam Kicinski ha dichiarato che era "troppo presto per parlare della modalità multiplayer". Tuttavia, i commenti fatti da Kicinski più avanti nella conferenza suggeriscono che la componente multiplayer online del gioco potrebbe essere rinviata e che sarebbe stato fatto un annuncio nel gennaio 2021. La modalità multiplayer di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020)avrà un compartoche, a detta di CD Projekt RED, sarà un vero gioco standalone, al pari di GTA Online e Red Dead Online. Inizialmente previsto per il 2022, a quanto pare lo studio di sviluppo sta "rivalutando" la sua uscita, che oraessere programmata nel. Parlando durante una teleconferenza del consiglio di amministrazione, il co-CEO Adam Kicinski ha dichiarato che era "troppo presto per parlare della". Tuttavia, i commenti fatti da Kicinski più avanti nella conferenza suggeriscono che la componenteonline del giocoessere rinviata e che sarebbe stato fatto un annuncio nel gennaio 2021. Ladi ...

