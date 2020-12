(Di martedì 15 dicembre 2020) Quella sulnazionale "è una posizione che sono in grado di assumere coloro che da un punto di vista della valutazione dell'emergenza sanitaria sono chiamati per legge a prendere provvedimenti.

elezanini : Covid. Giani: 'Lockdown? Non decide la Regione, mi adeguerò' - surrevnder : @kendrwk quando da gennaio avremo 0 casi & diventeremo zona verde covid free così Eugenio Giani instituirà il nuovo… - ilGiunco : Vaccino anti-Covid, Giani: «Battaglia decisiva nella lotta contro la pandemia» - marisavillani : RT @RepubblicaTv: Covid, Ristoratori montano le tende davanti alla Regione 'Siamo in ginocchio, Giani ci ascolti': I Ristoratori Toscana so… - QuiNewsLucca : Sul Campo Marte il sindaco chiede conto a Giani -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

La Regione ha inviato una lettera a tutto il personale sanitario, chiedendo di esprimere il proprio orientamento, non vincolante ...Firenze, 15 dicembre 2020 - Quella sul lockdown nazionale "è una posizione che sono in grado di assumere coloro che da un punto di vista della valutazione dell'emergenza sanitaria sono chiamati per le ...