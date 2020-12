Covid, Conte: 'Primi effetti della vaccinazione in primavera' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'I Primi significativi effetti della vaccinazione anti-Covid li avremo in primavera'. Lo ha detto Giuseppe Conte, sottolineando che 'già a gennaio avremo le prime dosi'. Durante l'evento streaming '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Isignificativianti-li avremo in'. Lo ha detto Giuseppe, sottolineando che 'già a gennaio avremo le prime dosi'. Durante l'evento streaming '...

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - Agenzia_Ansa : Frase choc del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini. Parlando del #Covid durante un evento on lin… - ilVerbo2 : RT @fasulo_antonio: #Salvini: 'Italiani più sereni se ci fosse centrodestra' Il Paese in mano al trio Salvini-#Meloni-Berlusconi: #lockdo… - Il_Notturno : #15dicembre In settant'anni siamo passati dall'Uomo al #Premier Qualunque. #Conte #dpcm #terzaondata #fase3… -