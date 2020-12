Covid, anziani e feste di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) In molte civiltà gli anziani – considerati saggi – erano consiglieri, giudici, legislatori. Nell’antica Roma erano i membri del senato, parola che viene da “senex” che in latino vuol dire appunto anziano. Oggi gli anziani non hanno più l’autorevolezza di un tempo, anche se il loro peso specifico è aumentato enormemente. In Italia gli over 65 sono 14 milioni, il 23% della popolazione. Abbiamo infatti la fortuna di essere uno dei paesi più longevi del mondo con un’aspettativa di vita di 85,3 anni per le donne e di 81 anni per gli uomini. Su di loro il Covid si è abbattuto come un uragano. In Italia al 25 novembre, su 49.931 persone morte per Covid, 42.657 avevano più di 70 anni (85%). E se aggiungiamo i 4.956 morti di età compresa fra 60 e 69 anni, arriviamo al 95% di tutti i decessi per Coronavirus (qui i dati nel ... Leggi su dilei (Di martedì 15 dicembre 2020) In molte civiltà gli– considerati saggi – erano consiglieri, giudici, legislatori. Nell’antica Roma erano i membri del senato, parola che viene da “senex” che in latino vuol dire appunto anziano. Oggi glinon hanno più l’autorevolezza di un tempo, anche se il loro peso specifico è aumentato enormemente. In Italia gli over 65 sono 14 milioni, il 23% della popolazione. Abbiamo infatti la fortuna di essere uno dei paesi più longevi del mondo con un’aspettativa di vita di 85,3 anni per le donne e di 81 anni per gli uomini. Su di loro ilsi è abbattuto come un uragano. In Italia al 25 novembre, su 49.931 persone morte per, 42.657 avevano più di 70 anni (85%). E se aggiungiamo i 4.956 morti di età compresa fra 60 e 69 anni, arriviamo al 95% di tutti i decessi per Coronavirus (qui i dati nel ...

"Eppure adesso abbiamo procedure e dpi che prima non avevamo". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa. I dati saranno approfonditi in uno studio dedicato al ... Sanita': Paglia, 'Una riforma per garantire continuum assistenziale anziano'

