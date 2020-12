Coronavirus, boom di decessi e più nuovi contagi. Rezza: “La ripresa dell’epidemia è stata veramente imponente” (Di martedì 15 dicembre 2020) Lieve incremento della curva epidemica, cala il rapporto positivi/tamponi ma resta ancora alto il numero dei decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza Coronavirus. In cifre, si registrano 846 vittime e 14.844 nuovi positivi. Sono invece 25.789 i dimessi/guarit e -92 sono i ricoveri in terapia intensiva e. Oggi sono stati fatti 162.880 tamponi più di ieri: la percentuale tamponi fatti-casi positivi è quindi del 9,11%.In merito alle scuole, per il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, "credo sia ancora presto per dire se potremo o no riaprirle". "Dobbiamo tenere bassa la velocità di circolazione virale e nonostante i progressi ottenuti nell'abbassare l'Rt l'incidenza ancora elevata - ha spiegato -. Questo produce ancora molti ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 dicembre 2020) Lieve incremento della curva epidemica, cala il rapporto positivi/tamponi ma resta ancora alto il numero dei. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza. In cifre, si registrano 846 vittime e 14.844positivi. Sono invece 25.789 i dimessi/guarit e -92 sono i ricoveri in terapia intensiva e. Oggi sono stati fatti 162.880 tamponi più di ieri: la percentuale tamponi fatti-casi positivi è quindi del 9,11%.In merito alle scuole, per il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni, "credo sia ancora presto per dire se potremo o no riaprirle". "Dobbiamo tenere bassa la velocità di circolazione virale e nonostante i progressi ottenuti nell'abbassare l'Rt l'incidenza ancora elevata - ha spiegato -. Questo produce ancora molti ...

