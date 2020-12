Conceiçao: “La Juve stia attenta, onoreremo la nostra storia” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il dirigente del Porto, Sergio Conceiçao, ha parlato in vista della gara con la Juventus in Champions League. Queste le parole dell’ex Lazio: “Avremo tempo per parlarne e pensarci, ma se vogliamo essere tra i migliori dobbiamo competere con i migliori e la Juve è tra le top in Europa. Siamo apparentemente la squadra con il minor valore come valutazioni di mercato tra quelle agli ottavi, ma faremo di tutto per onorare la società e la nostra storia, la Juve non ci sottovaluti. Sono favoriti, come è giusto, ma il calcio riserva spesso sorprese”. Foto: Logo Porto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Il dirigente del Porto, Sergio, ha parlato in vista della gara con lantus in Champions League. Queste le parole dell’ex Lazio: “Avremo tempo per parlarne e pensarci, ma se vogliamo essere tra i migliori dobbiamo competere con i migliori e laè tra le top in Europa. Siamo apparentemente la squadra con il minor valore come valutazioni di mercato tra quelle agli ottavi, ma faremo di tutto per onorare la società e la, lanon ci sottovaluti. Sono favoriti, come è giusto, ma il calcio riserva spesso sorprese”. Foto: Logo Porto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

