Big Tech | dopo 20 anni l’Antitrust europeo aggiorna le sue regole Multe più severe e possibili scorpori | ma ormai è tardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Meglioche mai.20l’Unione europeala sua normativa antitrust per i colossi del web. Presto per brindare, il “digital act” è stato illustrato oggi dai commissari Ue alla concorrenza Margharete Vestager e per il mercato interno Paul Barnier, ma dovrà ora essere votato dal parlamento. Al momento non è stata definita una tempistica per l’approvazione. Ci sono insomma praterie per l’intervento delle lobbies. Giusto per avere un’idea, tra il 2014 e il 2016 la sola Google ha avuto ad esempio 120 incontri con esponenti dell’unione europea per patrocinare le sue ragioni. Per ora il nuovo regolamento prevede maggiori poteri di indagine e soprattutto un inasprimento delle sanzioni. Le società che non rispettano lesulla concorrenza potranno subirefino al ...