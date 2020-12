Among Us disponibile oggi su Nintendo Switch! È il debutto assoluto su console (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la diretta Indie World in cui Nintendo ha presentato diversi giochi indipendenti disponibili già da adesso o prossimamente sulla sua console ibrida Nintendo Switch, la società ha annunciato l'arrivo nella giornata di oggi di Among Us. Sebbene sia stato originariamente pubblicato nel 2018, Among Us è stato uno dei più grandi successi di quest'anno, diventando popolare grazie anche alle dirette su Twitch di diversi streamer. Ora il gioco è disponibile per tutti i fan anche sulla console ibrida. Among Us è un gioco multiplayer che supporta dai 4 ai 10 giocatori. Da 1 a 3 di questi giocatori vengono selezionati casualmente in ogni partita come impostori, mentre gli altri sono compagni di squadra, detti anche ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la diretta Indie World in cuiha presentato diversi giochi indipendenti disponibili già da adesso o prossimamente sulla suaibridaSwitch, la società ha annunciato l'arrivo nella giornata didiUs. Sebbene sia stato originariamente pubblicato nel 2018,Us è stato uno dei più grandi successi di quest'anno, diventando popolare grazie anche alle dirette su Twitch di diversi streamer. Ora il gioco èper tutti i fan anche sullaibrida.Us è un gioco multiplayer che supporta dai 4 ai 10 giocatori. Da 1 a 3 di questi giocatori vengono selezionati casualmente in ogni partita come impostori, mentre gli altri sono compagni di squadra, detti anche ...

