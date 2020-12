Aggredisce il gestore del bar e danneggia l’auto della Polizia | arrestato 45enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ha aggredito ildi un bar ma i poliziotti sono intervenuti immediatamente. Un 46enne originario del Camerun è statodalladi Stato. Aveva preso di mira un distributore di carburante, in via di Castel Porziano ed in particolare ildi un bar all’interno dell’area. Il primo episodio è avvenuto lo scorso novembre, per il quale la vittima aveva già sporto denuncia. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo, vistosi nuovamente aggredito dallo straniero ha composto il 112 NUE ed ha chiesto aiuto alla. Leggi anche: Roma. Derubano un negozio e picchiano il proprietario: arrestati Ad intervenire una pattugliaSezione Volanti insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine che al loro arrivo sono stati aggrediti dal 46enne. Bloccato N.N.V.F. e ...