A Ponte è arrivato Babbo Natale in slitta, ritirate le letterine dei bambini (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Per due sere le strade di Ponte sono state “invase” da Babbo Natale e dalla sua slitta che ha portato, in questo momento particolare, tanti sorrisi e gioia ai bambini; ha ritirato delle letterine e soprattutto ha lasciato dei doni ai piccoli del paese. Una iniziativa lodevole organizzata dalla Pro Loco ‘La Rinascente’ fatta da tanti giovani e guidata da Davide Fusco. Ed è proprio Davide Fusco, presidente della Pro Loco a raccontare di questa iniziativa: “Da forte sostenitore delle tradizioni natalizie, lo scorso anno, appena eletto presidente della ProLoco di Ponte “La Rinascente”, ho deciso di investire gran parte del nostro lavoro nel far rivivere al nostro paese quel calore e speranza che solo il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Per due sere le strade disono state “invase” dae dalla suache ha portato, in questo momento particolare, tanti sorrisi e gioia ai; ha ritirato dellee soprattutto ha lasciato dei doni ai piccoli del paese. Una iniziativa lodevole organizzata dalla Pro Loco ‘La Rinascente’ fatta da tanti giovani e guidata da Davide Fusco. Ed è proprio Davide Fusco, presidente della Pro Loco a raccontare di questa iniziativa: “Da forte sostenitore delle tradizioni natalizie, lo scorso anno, appena eletto presidente della ProLoco di“La Rinascente”, ho deciso di investire gran parte del nostro lavoro nel far rivivere al nostro paese quel calore e speranza che solo il ...

