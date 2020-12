Vaccini Pfizer | dubbi e doppio cieco | come finirà?

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dato il numero di domande aperte che persiste anche dopo l’EUA, è importante che la ricerca suicontinui. Il modo più rigoroso per rispondere a queste domande sono studi randomizzati in, controllati con placebo, il che significa che una parte dei partecipanti non riceve il vaccino effettivo e né i ricercatori né i partecipanti sanno chi è in quale gruppo. Ma è etico continuare a utilizzare i controlli placebo quando esistono uno o piùefficaci? E c’è l’obbligo di dire alle persone in studi in corso se hanno ricevuto un placebo? “Diventa molto più difficile eseguire studi controllati con placebo quando i partecipanti possono accedere al prodotto da soli”, afferma Fernandez Lynch. “La FDA e le aziende dovranno lavorare insieme su questo.” Per ora, osserva che la disponibilità del vaccino ...