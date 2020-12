Uomini e donne, Flash Gem: Gemma interpreta Flash Dance a 71 anni ed è standing ovation (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) La dama torinese protagonista indiscussa della sfilata del Trono over. Con coraggio reinterpreta un film cult raccogliendo uno stuolo di consensi, anche dal 'suo' Maurizio Leggi su today (Di lunedì 14 dicembre 2020) La dama torinese protagonista indiscussa della sfilata del Trono over. Con coraggio reun film cult raccogliendo uno stuolo di consensi, anche dal 'suo' Maurizio

