Sky-Amazon, arriva l’accordo: Prime Video sui dispositivi di Murdoch (Di lunedì 14 dicembre 2020) Accordo tra Sky ed Amazon che prevede lo sbarco dell’app Prime Video sui dispositivi di Rupert Murdoch: i dettagli Accordo tra Sky ed Amazon per una partnership pluriennale che, da oggi 14 dicembre, vedrà lo sbarco dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky Q e Now Tv in Europa. Con il nuovo anno, per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Accordo tra Sky edche prevede lo sbarco dell’appsuidi Rupert: i dettagli Accordo tra Sky edper una partnership pluriennale che, da oggi 14 dicembre, vedrà lo sbarco dell’appdisuiSky Q e Now Tv in Europa. Con il nuovo anno, per L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Accordo Sky-Amazon, Prime video sarà visibile su Sky Q e Now Tv (anche in Italia) - Italia_Notizie : Sky e Amazon, al via l’accordo sui contenuti e Prime Video sbarca su Sky Q - ilmessaggeroit : Sky e Amazon alleate: app Prime Video e Now TV pronte a offrire film, serie, reality e sport Come funziona e le date - DiTeleblog : Notizia attesissima...finalmente! #Sky #Amazon #PrimeVideo - An_Bion : Sky e Amazon, al via l’accordo sui contenuti e Prime Video sbarca su Sky Q @sole24ore #Sky #AmazonPrimeVideo -